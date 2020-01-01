DICE ($DICE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DICE ($DICE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DICE ($DICE) tokennel kapcsolatos információk MegaDice is an online casino that has been online and operating for approx 2 years and just launched their own token to foster a robust rewards program for their ecosystem. The Mega Dice token serves as the utility token of our platform, enabling users to access premium content, participate in community governance, and redeem exclusive rewards and benefits.At megadice.com, not only do you get to enjoy the best online casino games, sportsbooks, and more, but we're also focused on building a loyalty-driven ecosystem. In line with our commitment, we're redistributing a share of our casino's revenue back to our community through the buyback of the $DICE token. It's our way of saying thank you: play, earn, and reap the rewards! Hivatalos webhely: https://www.megadice.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.megadice.com/

DICE ($DICE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DICE ($DICE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 351.14K $ 351.14K $ 351.14K Teljes tokenszám: $ 297.94M $ 297.94M $ 297.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 268.66M $ 268.66M $ 268.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 389.42K $ 389.42K $ 389.42K Minden idők csúcspontja: $ 0.03142132 $ 0.03142132 $ 0.03142132 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00130704 $ 0.00130704 $ 0.00130704 További tudnivalók a(z) DICE ($DICE) áráról

DICE ($DICE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DICE ($DICE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $DICE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $DICE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $DICE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $DICE token élő árfolyamát!

$DICE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $DICE kapcsán? $DICE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

