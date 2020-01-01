Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Degenerate SQuiD (SQDGN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Degenerate SQuiD (SQDGN) tokennel kapcsolatos információk Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future. Hivatalos webhely: https://sqdgn.ai Fehér könyv: https://github.com/sqdgn/whitepaper/blob/main/SQDGN_Whitepaper__formatted_0.1.pdf Vásárolj most SQDGN tokent!

Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Degenerate SQuiD (SQDGN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Minden idők csúcspontja: $ 0.01160508 $ 0.01160508 $ 0.01160508 Minden idők mélypontja: $ 0.00036858 $ 0.00036858 $ 0.00036858 Jelenlegi ár: $ 0.00483145 $ 0.00483145 $ 0.00483145 További tudnivalók a(z) Degenerate SQuiD (SQDGN) áráról

Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Degenerate SQuiD (SQDGN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SQDGN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SQDGN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SQDGN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SQDGN token élő árfolyamát!

SQDGN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SQDGN kapcsán? SQDGN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SQDGN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

