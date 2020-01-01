dancing triangle (TRIANGLE) tokenomikai adatai
Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem.
dancing triangle (TRIANGLE) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) dancing triangle (TRIANGLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
dancing triangle (TRIANGLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) dancing triangle (TRIANGLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRIANGLE tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező TRIANGLE token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) TRIANGLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRIANGLE token élő árfolyamát!
TRIANGLE árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRIANGLE kapcsán? TRIANGLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.