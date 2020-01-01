Dafi Protocol (DAFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dafi Protocol (DAFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dafi Protocol (DAFI) tokennel kapcsolatos információk Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier. Hivatalos webhely: https://dafiprotocol.io/ Vásárolj most DAFI tokent!

Dafi Protocol (DAFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dafi Protocol (DAFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 270.17K $ 270.17K $ 270.17K Teljes tokenszám: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Keringésben lévő tokenszám: $ 565.33M $ 565.33M $ 565.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Minden idők csúcspontja: $ 0.207531 $ 0.207531 $ 0.207531 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0004779 $ 0.0004779 $ 0.0004779 További tudnivalók a(z) Dafi Protocol (DAFI) áráról

Dafi Protocol (DAFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dafi Protocol (DAFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DAFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DAFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DAFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DAFI token élő árfolyamát!

DAFI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DAFI kapcsán? DAFI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DAFI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

