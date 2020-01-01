Curiso (CUR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Curiso (CUR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Curiso (CUR) tokennel kapcsolatos információk INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas. Hivatalos webhely: https://curiso.ai Vásárolj most CUR tokent!

Curiso (CUR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Curiso (CUR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.19K $ 39.19K $ 39.19K Teljes tokenszám: $ 978.10M $ 978.10M $ 978.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 978.10M $ 978.10M $ 978.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.19K $ 39.19K $ 39.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.005363 $ 0.005363 $ 0.005363 Minden idők mélypontja: $ 0.00003565 $ 0.00003565 $ 0.00003565 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Curiso (CUR) áráról

Curiso (CUR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Curiso (CUR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CUR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CUR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CUR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CUR token élő árfolyamát!

CUR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CUR kapcsán? CUR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CUR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

