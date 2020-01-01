CryptoDM (CDM) tokenomikai adatai

CryptoDM (CDM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoDM (CDM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

CryptoDM (CDM) tokennel kapcsolatos információk

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool.

Beta Functionalities that are live include:

  • Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client
  • Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool
  • Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

Hivatalos webhely:
https://cryptodm.io
Fehér könyv:
https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation

CryptoDM (CDM) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CryptoDM (CDM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 14.33K
$ 14.33K$ 14.33K
Teljes tokenszám:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 900.00K
$ 900.00K$ 900.00K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 15.92K
$ 15.92K$ 15.92K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.065531
$ 0.065531$ 0.065531
Minden idők mélypontja:
$ 0.01406373
$ 0.01406373$ 0.01406373
Jelenlegi ár:
$ 0.01591653
$ 0.01591653$ 0.01591653

CryptoDM (CDM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) CryptoDM (CDM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CDM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CDM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CDM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CDM token élő árfolyamát!

CDM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CDM kapcsán? CDM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.