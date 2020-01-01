Cronos ID (CROID) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cronos ID (CROID) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cronos ID (CROID) tokennel kapcsolatos információk Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease

The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.

Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/ Hivatalos webhely: https://cronosid.xyz/

Cronos ID (CROID) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cronos ID (CROID) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.67M $ 4.67M $ 4.67M Teljes tokenszám: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Keringésben lévő tokenszám: $ 159.50M $ 159.50M $ 159.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 29.28M $ 29.28M $ 29.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.459239 $ 0.459239 $ 0.459239 Minden idők mélypontja: $ 0.02338266 $ 0.02338266 $ 0.02338266 Jelenlegi ár: $ 0.02929097 $ 0.02929097 $ 0.02929097 További tudnivalók a(z) Cronos ID (CROID) áráról

Cronos ID (CROID) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cronos ID (CROID) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CROID tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CROID token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CROID tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CROID token élő árfolyamát!

CROID árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CROID kapcsán? CROID-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CROID tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

