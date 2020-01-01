Credefi (CREDI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Credefi (CREDI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Credefi (CREDI) tokennel kapcsolatos információk Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined. Hivatalos webhely: https://www.credefi.io/ Vásárolj most CREDI tokent!

Credefi (CREDI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Credefi (CREDI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Teljes tokenszám: $ 948.57M $ 948.57M $ 948.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 748.57M $ 748.57M $ 748.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Minden idők csúcspontja: $ 0.317732 $ 0.317732 $ 0.317732 Minden idők mélypontja: $ 0.00083536 $ 0.00083536 $ 0.00083536 Jelenlegi ár: $ 0.00412811 $ 0.00412811 $ 0.00412811 További tudnivalók a(z) Credefi (CREDI) áráról

Credefi (CREDI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Credefi (CREDI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CREDI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CREDI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CREDI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CREDI token élő árfolyamát!

CREDI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CREDI kapcsán? CREDI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CREDI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

