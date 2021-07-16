Cosanta (COSA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cosanta (COSA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cosanta (COSA) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Cosanta is B2B solutions. Our goal to using the Cosanta Masternodes as Software-defined networking (SDN). This technology will provide good quality of service and it will be Hight Availability (HA), flexible and DDoS resistant network. What makes your project unique? Our Project was launched without any pre-mine and all cons were mined by community and we did fork from original Dash but we did PoS on this great project History of your project. Cosanta was launched 16th Jul 2021 13:32:00 by using original Dash code and we changed X11 algo to Cosa (X23) for preventing ASICS or GPUs and year ago we did start hybrid mining PoW + PoS and right now we're improving our project What’s next for your project? Right now we're working on mobile app for Cosanta coins What can your token be used for? We've wrapped COSA token on Binance Smart chain 0x499954F9C977B74a48D4BB14BA9904bEA6CB7B01 for PancakeSwap and using WEB3 too Hivatalos webhely: https://cosanta.net/ Fehér könyv: https://cosanta.net/en#about Vásárolj most COSA tokent!

Cosanta (COSA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cosanta (COSA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 799.00K $ 799.00K $ 799.00K Teljes tokenszám: $ 357.08K $ 357.08K $ 357.08K Keringésben lévő tokenszám: $ 357.08K $ 357.08K $ 357.08K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 799.00K $ 799.00K $ 799.00K Minden idők csúcspontja: $ 11.71 $ 11.71 $ 11.71 Minden idők mélypontja: $ 0.19178 $ 0.19178 $ 0.19178 Jelenlegi ár: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 További tudnivalók a(z) Cosanta (COSA) áráról

Cosanta (COSA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cosanta (COSA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó COSA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező COSA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) COSA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) COSA token élő árfolyamát!

COSA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) COSA kapcsán? COSA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) COSA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

