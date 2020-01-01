Cortex (CX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cortex (CX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cortex (CX) tokennel kapcsolatos információk Cortex is the protocol for decentralized on-chain agents. In the future AI agents will be the primary way to interact with blockchains and make up the majority of crypto activity. This will happen in two stages, first human directed agents and then autonomous agents with their own objective functions. Cortex is made up of two main parts: The Cortex Agent, our generalised trading agent: Allowing users to research coins, trade, and deploy to blockchains through a LLM interface Cortex Agent Platform: a platform that allows developers to permissionlessly deploy task-specific agents with on-chain capabilities. Hivatalos webhely: https://cortexprotocol.com/

Cortex (CX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cortex (CX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.36M $ 28.36M $ 28.36M Teljes tokenszám: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.21B $ 1.21B $ 1.21B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.59M $ 38.59M $ 38.59M Minden idők csúcspontja: $ 0.085724 $ 0.085724 $ 0.085724 Minden idők mélypontja: $ 0.00832031 $ 0.00832031 $ 0.00832031 Jelenlegi ár: $ 0.02343478 $ 0.02343478 $ 0.02343478 További tudnivalók a(z) Cortex (CX) áráról

Cortex (CX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cortex (CX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CX token élő árfolyamát!

CX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CX kapcsán? CX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

