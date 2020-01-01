Compendium (CMFI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Compendium (CMFI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Compendium (CMFI) tokennel kapcsolatos információk Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains. Hivatalos webhely: https://compendium.finance Fehér könyv: https://compendium.finance/litepaper Vásárolj most CMFI tokent!

Compendium (CMFI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Compendium (CMFI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.64K $ 18.64K $ 18.64K Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 118.69M $ 118.69M $ 118.69M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 78.55K $ 78.55K $ 78.55K Minden idők csúcspontja: $ 0.138556 $ 0.138556 $ 0.138556 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00015714 $ 0.00015714 $ 0.00015714 További tudnivalók a(z) Compendium (CMFI) áráról

Compendium (CMFI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Compendium (CMFI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CMFI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CMFI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CMFI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CMFI token élő árfolyamát!

