COMDEX (CMDX) tokenomikai adatai

COMDEX (CMDX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) COMDEX (CMDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

COMDEX (CMDX) tokennel kapcsolatos információk

What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain.

What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards

Comdex dApps

  1. cSwap_DEX –
  • Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens
  • It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.
  • At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens
  • Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards
  1. Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin –
  • $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets
  • Harbor protocol, the platform to mint $CMST
  • $HARBOR, governance token of $CMST
  • HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency
  1. Commodo – IBC native lending and borrowing platform
  • It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets
  • it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks

Hivatalos webhely:
https://comdex.one/
Fehér könyv:
https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf

COMDEX (CMDX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COMDEX (CMDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 98.67K
$ 98.67K$ 98.67K
Teljes tokenszám:
$ 200.38M
$ 200.38M$ 200.38M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 196.95M
$ 196.95M$ 196.95M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 100.39K
$ 100.39K$ 100.39K
Minden idők csúcspontja:
$ 6.02
$ 6.02$ 6.02
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00050097
$ 0.00050097$ 0.00050097

COMDEX (CMDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) COMDEX (CMDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CMDX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CMDX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CMDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CMDX token élő árfolyamát!

CMDX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CMDX kapcsán? CMDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.