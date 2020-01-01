COMDEX (CMDX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) COMDEX (CMDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

COMDEX (CMDX) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps cSwap_DEX – Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens

It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.

At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens

Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets

Harbor protocol, the platform to mint $CMST

$HARBOR, governance token of $CMST

HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency Commodo – IBC native lending and borrowing platform It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets

it limits the pairings to the bridged assets, allowing for single lending pair to concentrate liquidity and reduce risks Hivatalos webhely: https://comdex.one/ Fehér könyv: https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf Vásárolj most CMDX tokent!

COMDEX (CMDX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) COMDEX (CMDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 98.67K $ 98.67K $ 98.67K Teljes tokenszám: $ 200.38M $ 200.38M $ 200.38M Keringésben lévő tokenszám: $ 196.95M $ 196.95M $ 196.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 100.39K $ 100.39K $ 100.39K Minden idők csúcspontja: $ 6.02 $ 6.02 $ 6.02 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00050097 $ 0.00050097 $ 0.00050097 További tudnivalók a(z) COMDEX (CMDX) áráról

COMDEX (CMDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) COMDEX (CMDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CMDX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CMDX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CMDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CMDX token élő árfolyamát!

CMDX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CMDX kapcsán? CMDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CMDX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

