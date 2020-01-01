Coinbread (BREAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Coinbread (BREAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Coinbread (BREAD) tokennel kapcsolatos információk Coinbread lets you collect your slice of $BTC and turns passive holding into active on-chain ownership. By pairing the loaf with cbBTC rewards on Base, every trade drips real Bitcoin directly to your wallet. No staking hoops, no hidden team bags, just soft-crust fun with hard-money upside. Add deep launch liquidity, a treasury secured by multi-sig, and zero team tokens, and you get a protocol built to rise, feed its community over time, and showcase how open finance should taste. Hivatalos webhely: https://www.coinbread.cash/ Vásárolj most BREAD tokent!

Coinbread (BREAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Coinbread (BREAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 417.48K $ 417.48K $ 417.48K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 417.48K $ 417.48K $ 417.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.00083008 $ 0.00083008 $ 0.00083008 Minden idők mélypontja: $ 0.00000542 $ 0.00000542 $ 0.00000542 Jelenlegi ár: $ 0.00046507 $ 0.00046507 $ 0.00046507 További tudnivalók a(z) Coinbread (BREAD) áráról

Coinbread (BREAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Coinbread (BREAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BREAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BREAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BREAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BREAD token élő árfolyamát!

BREAD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BREAD kapcsán? BREAD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BREAD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

