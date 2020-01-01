Codec Flow (CODEC) tokenomikai adatai

Codec Flow (CODEC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Codec Flow (CODEC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Codec Flow (CODEC) tokennel kapcsolatos információk

CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements.

CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable.

Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments

Hivatalos webhely:
https://codecflow.ai/
Fehér könyv:
https://docs.codecflow.ai/

Codec Flow (CODEC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Codec Flow (CODEC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 22.01M
$ 22.01M$ 22.01M
Teljes tokenszám:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 749.90M
$ 749.90M$ 749.90M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 29.35M
$ 29.35M$ 29.35M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.03717218
$ 0.03717218$ 0.03717218
Minden idők mélypontja:
$ 0.00136243
$ 0.00136243$ 0.00136243
Jelenlegi ár:
$ 0.0293483
$ 0.0293483$ 0.0293483

Codec Flow (CODEC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Codec Flow (CODEC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó CODEC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező CODEC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) CODEC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CODEC token élő árfolyamát!

CODEC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CODEC kapcsán? CODEC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.