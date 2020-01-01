Codec Flow (CODEC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Codec Flow (CODEC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CodecFlow is the first Operator platform built on Vision-Language Actions (VLAs), enabling AI to see, reason, and act across screens or robotic systems. It includes Fabric, a multi-cloud execution layer for GPU-intensive or compute-heavy workloads. Fabric optimizes workload placement by sampling live capacity and pricing across connected providers and selecting the lowest-cost node that meets specified requirements. CodecFlow also developed Operator Kit (optr), a lightweight toolkit for building agents that operate on desktops, browsers, simulations, and robots. Optr provides composable utilities for managing actions, state, episodes, and safety, with a modular design that keeps other components pluggable. Together, these components form a framework that supports the development and deployment of agents across diverse digital and physical environments Hivatalos webhely: https://codecflow.ai/ Fehér könyv: https://docs.codecflow.ai/

Codec Flow (CODEC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Codec Flow (CODEC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.01M $ 22.01M $ 22.01M Teljes tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 749.90M $ 749.90M $ 749.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 29.35M $ 29.35M $ 29.35M Minden idők csúcspontja: $ 0.03717218 $ 0.03717218 $ 0.03717218 Minden idők mélypontja: $ 0.00136243 $ 0.00136243 $ 0.00136243 Jelenlegi ár: $ 0.0293483 $ 0.0293483 $ 0.0293483 További tudnivalók a(z) Codec Flow (CODEC) áráról

Codec Flow (CODEC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Codec Flow (CODEC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CODEC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CODEC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CODEC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CODEC token élő árfolyamát!

CODEC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CODEC kapcsán? CODEC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

