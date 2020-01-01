Clustr (CLUSTR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Clustr (CLUSTR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Clustr (CLUSTR) tokennel kapcsolatos információk Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our “Citizens”, while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Hivatalos webhely: https://clustr.network/ Vásárolj most CLUSTR tokent!

Clustr (CLUSTR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Clustr (CLUSTR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.17M $ 2.17M $ 2.17M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.20M $ 4.20M $ 4.20M Minden idők csúcspontja: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 Minden idők mélypontja: $ 0.00270518 $ 0.00270518 $ 0.00270518 Jelenlegi ár: $ 0.00420383 $ 0.00420383 $ 0.00420383 További tudnivalók a(z) Clustr (CLUSTR) áráról

Clustr (CLUSTR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Clustr (CLUSTR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLUSTR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLUSTR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLUSTR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLUSTR token élő árfolyamát!

CLUSTR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLUSTR kapcsán? CLUSTR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLUSTR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

