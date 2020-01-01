Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Citadel by Virtuals (CITDEL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Citadel by Virtuals (CITDEL) tokennel kapcsolatos információk Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai Hivatalos webhely: https://www.citadelagent.ai

Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Citadel by Virtuals (CITDEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.71K $ 30.71K $ 30.71K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.71K $ 30.71K $ 30.71K Minden idők csúcspontja: $ 0.00330767 $ 0.00330767 $ 0.00330767 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Citadel by Virtuals (CITDEL) áráról

Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CITDEL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CITDEL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CITDEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CITDEL token élő árfolyamát!

