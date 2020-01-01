Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomikai adatai
Citadel by Virtuals (CITDEL) tokennel kapcsolatos információk
Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors
Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai
Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Citadel by Virtuals (CITDEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Citadel by Virtuals (CITDEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó CITDEL tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező CITDEL token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) CITDEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CITDEL token élő árfolyamát!
CITDEL árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CITDEL kapcsán? CITDEL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
