cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

The cbBTC Core Vault will whitelist a range of liquid collateral markets and continuously optimize risk-adjusted yield across those markets. This vault targets a higher risk level than Gauntlet's Prime Vaults. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Hivatalos webhely:
https://app.morpho.org/vault

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 3.14M
Teljes tokenszám:
$ 28.00
Keringésben lévő tokenszám:
$ 28.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 3.14M
Minden idők csúcspontja:
$ 125,230
Minden idők mélypontja:
$ 74,630
Jelenlegi ár:
$ 112,063
cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) cbBTC Core Morpho Vault (GTCBBTCC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GTCBBTCC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GTCBBTCC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GTCBBTCC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GTCBBTCC token élő árfolyamát!

GTCBBTCC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GTCBBTCC kapcsán? GTCBBTCC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

