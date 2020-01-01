Cat Duck (CUCK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Cat Duck (CUCK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Cat Duck (CUCK) tokennel kapcsolatos információk Cat Duck is a meme token created on the Solana blockchain. The project was created in April and has more than 600 holders. The token can be traded on centralized exchange Azbit and decentralized exchanges Raydium and Jupiter. The team behind the project released a play-to-earn game Cuck Tap on the Google Store in August. Numerous meme pictures of the unusual creature Cat Duck have also been made. A Community Takeover of Cat Duck took place soon after its launch this year. Hivatalos webhely: https://catduck.lol Vásárolj most CUCK tokent!

Cat Duck (CUCK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Cat Duck (CUCK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K Teljes tokenszám: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.29M $ 999.29M $ 999.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.19K $ 12.19K $ 12.19K Minden idők csúcspontja: $ 0.00253203 $ 0.00253203 $ 0.00253203 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Cat Duck (CUCK) áráról

Cat Duck (CUCK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Cat Duck (CUCK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CUCK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CUCK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CUCK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CUCK token élő árfolyamát!

