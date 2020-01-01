CASE (CASE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CASE (CASE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CASE (CASE) tokennel kapcsolatos információk ETHBULL is designed for traders and enthusiasts who are optimistic about Ethereum's future price performance. This token offers high-leverage exposure, allowing users to potentially amplify their gains if Ethereum's price increases. It's built on the Ethereum blockchain, leveraging the ecosystem's liquidity and user base. By using ETHBULL, traders can capitalize on their bullish convictions about Ethereum's potential for growth. However, it's crucial to note that high-leverage tokens like ETHBULL also come with increased risk, as potential losses can be amplified just as much as gains. Hivatalos webhely: https://caseeth.com/ Vásárolj most CASE tokent!

CASE (CASE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CASE (CASE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 177.00K $ 177.00K $ 177.00K Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 177.00K $ 177.00K $ 177.00K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) CASE (CASE) áráról

CASE (CASE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CASE (CASE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CASE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CASE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CASE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CASE token élő árfolyamát!

CASE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CASE kapcsán? CASE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CASE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

