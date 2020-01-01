Brooder (BROOD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Brooder (BROOD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Brooder (BROOD) tokennel kapcsolatos információk Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD. Hivatalos webhely: https://www.brooder.tech/ Fehér könyv: https://medium.com/brooder-tech/what-is-the-brooder-token-1c0da5e27805 Vásárolj most BROOD tokent!

Brooder (BROOD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Brooder (BROOD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.91K $ 14.91K $ 14.91K Teljes tokenszám: $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 921.07M $ 921.07M $ 921.07M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.17K $ 16.17K $ 16.17K Minden idők csúcspontja: $ 0.00418949 $ 0.00418949 $ 0.00418949 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Brooder (BROOD) áráról

Brooder (BROOD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Brooder (BROOD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BROOD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BROOD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BROOD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BROOD token élő árfolyamát!

BROOD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BROOD kapcsán? BROOD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BROOD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

