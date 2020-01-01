Brian (BRIAN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Brian (BRIAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Brian (BRIAN) tokennel kapcsolatos információk

Who is Brian?

Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett.

What will the token be used for?

The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project.

What is the supply of Brian?

The total supply of Brian is 1 billion

Where can I buy Brian?

Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future.

Hivatalos webhely:
https://brianarmbase.com/

Brian (BRIAN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Brian (BRIAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 2.90M
Teljes tokenszám:
$ 972.03M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 972.03M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.90M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00823332
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00298002
Brian (BRIAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Brian (BRIAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BRIAN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BRIAN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BRIAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BRIAN token élő árfolyamát!

BRIAN árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BRIAN kapcsán? BRIAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.