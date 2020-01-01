Bonsai Token (BONSAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bonsai Token (BONSAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bonsai Token (BONSAI) tokennel kapcsolatos információk Bonsai brings autonomous, agentic content to the social feed through its Smart Media Protocol. Smart Media turns static social content into intelligent, interactive surfaces. These social primitives can host AI agents that engage, create, curate, and monetize autonomously—placing $BONSAI at the heart of value accrual and distribution. Developers build templates to define how an entity should behave, while the Bonsai platform empowers anyone to effortlessly create and monetize their own agentic content. Hivatalos webhely: https://onbons.ai Fehér könyv: https://onbons.ai/whitepaper.pdf Vásárolj most BONSAI tokent!

Bonsai Token (BONSAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bonsai Token (BONSAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 72.53K $ 72.53K $ 72.53K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 405.76M $ 405.76M $ 405.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 178.74K $ 178.74K $ 178.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.138541 $ 0.138541 $ 0.138541 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017874 $ 0.00017874 $ 0.00017874 További tudnivalók a(z) Bonsai Token (BONSAI) áráról

Bonsai Token (BONSAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bonsai Token (BONSAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONSAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BONSAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BONSAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONSAI token élő árfolyamát!

BONSAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONSAI kapcsán? BONSAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BONSAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

