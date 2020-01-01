Bonsai Terminal (BONSAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bonsai Terminal (BONSAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bonsai Terminal (BONSAI) tokennel kapcsolatos információk Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”. Hivatalos webhely: https://bonsaiterminal.org Fehér könyv: https://bonsaiterminal.org/whitepaper Vásárolj most BONSAI tokent!

Bonsai Terminal (BONSAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bonsai Terminal (BONSAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.16K $ 8.16K $ 8.16K Teljes tokenszám: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.28M $ 999.28M $ 999.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.16K $ 8.16K $ 8.16K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Bonsai Terminal (BONSAI) áráról

Bonsai Terminal (BONSAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bonsai Terminal (BONSAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BONSAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BONSAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BONSAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BONSAI token élő árfolyamát!

BONSAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BONSAI kapcsán? BONSAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BONSAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

