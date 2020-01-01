Blobana pet (BLOB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Blobana pet (BLOB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Blobana pet (BLOB) tokennel kapcsolatos információk Blobana: The Onchain Entity of Growth Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it. Hivatalos webhely: https://blobanapet.com/ Fehér könyv: https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob Vásárolj most BLOB tokent!

Blobana pet (BLOB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Blobana pet (BLOB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.45K $ 56.45K $ 56.45K Teljes tokenszám: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.95M $ 998.95M $ 998.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 56.45K $ 56.45K $ 56.45K Minden idők csúcspontja: $ 0.02231444 $ 0.02231444 $ 0.02231444 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Blobana pet (BLOB) áráról

Blobana pet (BLOB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Blobana pet (BLOB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLOB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLOB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLOB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLOB token élő árfolyamát!

BLOB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLOB kapcsán? BLOB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BLOB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

