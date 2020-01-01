Black Devil (ANGLERFISH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Black Devil (ANGLERFISH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Black Devil (ANGLERFISH) tokennel kapcsolatos információk An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now. Hivatalos webhely: https://anglerfishsol.com/ Vásárolj most ANGLERFISH tokent!

Black Devil (ANGLERFISH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Black Devil (ANGLERFISH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 86.03K $ 86.03K $ 86.03K Teljes tokenszám: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 86.03K $ 86.03K $ 86.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.00936291 $ 0.00936291 $ 0.00936291 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Black Devil (ANGLERFISH) áráról

Black Devil (ANGLERFISH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Black Devil (ANGLERFISH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANGLERFISH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANGLERFISH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANGLERFISH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANGLERFISH token élő árfolyamát!

ANGLERFISH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANGLERFISH kapcsán? ANGLERFISH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANGLERFISH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

