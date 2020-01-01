Bitcoin on Base (BTCB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin on Base (BTCB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bitcoin on Base (BTCB) tokennel kapcsolatos információk Bitcoin on Base is your your second chance at Bitcoin. Buy BTCB, Hold BTCB, and get airdropped cbBTC. Wrapped Coinbase Bitcoin will be dropped twice a year to wallets holding atleast 2,400 BTCT tokens. Please update the description to the following: Bitcoin on Base (BTCB) combines the scarcity of Bitcoin with the speed, security and scalability of Base. Your second chance at Bitcoin has arrived. Hivatalos webhely: https://btconbase.org/

Bitcoin on Base (BTCB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bitcoin on Base (BTCB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Teljes tokenszám: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 15.63M $ 15.63M $ 15.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Minden idők csúcspontja: $ 0.977888 $ 0.977888 $ 0.977888 Minden idők mélypontja: $ 0.136227 $ 0.136227 $ 0.136227 Jelenlegi ár: $ 0.175054 $ 0.175054 $ 0.175054 További tudnivalók a(z) Bitcoin on Base (BTCB) áráról

Bitcoin on Base (BTCB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bitcoin on Base (BTCB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTCB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTCB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTCB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTCB token élő árfolyamát!

BTCB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTCB kapcsán? BTCB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTCB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

