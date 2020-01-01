BFG Token (BFG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BFG Token (BFG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BFG Token (BFG) tokennel kapcsolatos információk BFG is the native BEP-20 token of the BetFury ecosystem, initially launched on the Binance Smart Chain network. The number of BFG supporters has surpassed 67,000 token holders. BFG holders can trade, play, stake BFG, and be rewarded with the highest APRs, discounts, and bonuses based on their token holdings. In addition, the BFG token can be used to earn on exchanges such as PancakeSwap and Biswap. While benefiting from BFG on the platform and beyond, the token is being secured by strong CertiK. It ensures BFG's safety by thoroughly examining its smart contract code. Hivatalos webhely: https://betfury.com Vásárolj most BFG tokent!

BFG Token (BFG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BFG Token (BFG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.13M $ 11.13M $ 11.13M Teljes tokenszám: $ 3.31B $ 3.31B $ 3.31B Keringésben lévő tokenszám: $ 691.90M $ 691.90M $ 691.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.28M $ 53.28M $ 53.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.0378077 $ 0.0378077 $ 0.0378077 Minden idők mélypontja: $ 0.01019117 $ 0.01019117 $ 0.01019117 Jelenlegi ár: $ 0.01607876 $ 0.01607876 $ 0.01607876 További tudnivalók a(z) BFG Token (BFG) áráról

BFG Token (BFG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BFG Token (BFG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BFG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BFG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BFG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BFG token élő árfolyamát!

