BeFaster Holder Token (BFHT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BeFaster Holder Token (BFHT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BeFaster Holder Token (BFHT) tokennel kapcsolatos információk BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it. The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future. BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards. Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins. The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground.

Hivatalos webhely: https://www.befaster.fit Fehér könyv: https://befaster.fit/wp-content/uploads/2022/09/Whitepaper-english-4.3.-komp.pdf

BeFaster Holder Token (BFHT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BeFaster Holder Token (BFHT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 874.41K $ 874.41K $ 874.41K Teljes tokenszám: $ 297.70M $ 297.70M $ 297.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 297.70M $ 297.70M $ 297.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 874.41K $ 874.41K $ 874.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.03788546 $ 0.03788546 $ 0.03788546 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00293718 $ 0.00293718 $ 0.00293718 További tudnivalók a(z) BeFaster Holder Token (BFHT) áráról

BeFaster Holder Token (BFHT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BeFaster Holder Token (BFHT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BFHT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BFHT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BFHT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BFHT token élő árfolyamát!

BFHT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BFHT kapcsán? BFHT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

