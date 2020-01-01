BASED (BASED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BASED (BASED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BASED (BASED) tokennel kapcsolatos információk $BASED is a leading culture coin on the Solana blockchain. Our mission at $BASED is to unite all of the truly based individuals across the blockchain. Saying someone is "based" is essentially giving them a nod of respect for their boldness and genuine nature. The term "based" in meme culture is used to describe someone who is unapologetically themselves and confident in their beliefs, often in a way that challenges social norms or political correctness. Hivatalos webhely: https://basedafsolana.com/ Vásárolj most BASED tokent!

BASED (BASED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BASED (BASED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 567.41K $ 567.41K $ 567.41K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 567.41K $ 567.41K $ 567.41K Minden idők csúcspontja: $ 0.02622153 $ 0.02622153 $ 0.02622153 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00056741 $ 0.00056741 $ 0.00056741 További tudnivalók a(z) BASED (BASED) áráról

BASED (BASED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BASED (BASED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BASED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BASED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BASED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BASED token élő árfolyamát!

BASED árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BASED kapcsán? BASED-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BASED tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

