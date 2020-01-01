Based Lambow (LAMBOW) tokenomikai adatai
LAMBOW is a culture coin for long-term builders.
It’s not just a meme — it’s a filter.
LAMBOW was created for the few who don’t chase hype, don’t need validation, and don’t flinch when it gets quiet. It’s the anti-tourist token: a quiet rebellion against pump-and-dump culture, driven by discipline, time, and conviction.
There are no grand promises. No false urgency. No fake community engagement plays.
Just one question: Will you still be here when it matters?
If you’re looking for the next short-term flip, LAMBOW isn’t for you. But if you see memes as movements, and tokens as tools for cultural gravity — welcome.
Based Lambow (LAMBOW) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Based Lambow (LAMBOW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Based Lambow (LAMBOW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Based Lambow (LAMBOW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó LAMBOW tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező LAMBOW token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) LAMBOW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LAMBOW token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.