Bandit on Base (BANDIT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Bandit on Base (BANDIT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Bandit on Base (BANDIT) tokennel kapcsolatos információk Bandit on Base is a meme-inspired cryptocurrency built on the Base blockchain. Designed as a community-driven token, it leverages the Base blockchain’s scalability and low-cost transactions to foster an accessible and fun digital asset experience. The token embodies the playful and creative energy of internet culture while providing users with an entry point into the Base ecosystem. As a meme token, Bandit on Base prioritizes community engagement and social interaction. While not intended as a utility token, its development aligns with the decentralized ethos of blockchain technology. Hivatalos webhely: https://banditonbase.com/ Vásárolj most BANDIT tokent!

Bandit on Base (BANDIT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Bandit on Base (BANDIT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 62.43K $ 62.43K $ 62.43K Teljes tokenszám: $ 9.70B $ 9.70B $ 9.70B Keringésben lévő tokenszám: $ 7.88B $ 7.88B $ 7.88B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 76.86K $ 76.86K $ 76.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.00011687 $ 0.00011687 $ 0.00011687 Minden idők mélypontja: $ 0.00000229 $ 0.00000229 $ 0.00000229 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Bandit on Base (BANDIT) áráról

Bandit on Base (BANDIT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Bandit on Base (BANDIT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BANDIT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BANDIT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BANDIT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BANDIT token élő árfolyamát!

BANDIT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BANDIT kapcsán? BANDIT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BANDIT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

