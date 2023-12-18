AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokennel kapcsolatos információk NOCHILL is a cult catalyst token on Avalanche. Born out of The Arena and airdropped to Gladiator badge holders, NOCHILL is one of Avalanche's 5 culture catalyst tokens and no wider community can be found than the one that's formed around this token. The token was launched on December 18, 2023 and airdropped to roughly 300 users all holding the Gladiator badge. NOCHILL sports a diverse community of users - those native to the Avalanche ecosystem and those natives to other EVM ecosystems. NOCHILL can refer to the fact that the community says it like it is without sugar coating the words. NOCHILL is a lifestyle. Hivatalos webhely: https://nochill.io

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Teljes tokenszám: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.55B $ 1.55B $ 1.55B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Minden idők csúcspontja: $ 0.03121838 $ 0.03121838 $ 0.03121838 Minden idők mélypontja: $ 0.00006507 $ 0.00006507 $ 0.00006507 Jelenlegi ár: $ 0.00172589 $ 0.00172589 $ 0.00172589 További tudnivalók a(z) AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) áráról

AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AVAX HAS NO CHILL (NOCHILL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOCHILL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOCHILL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOCHILL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOCHILL token élő árfolyamát!

