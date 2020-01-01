Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Autonomous Secure Dollar (USSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokennel kapcsolatos információk USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays. Hivatalos webhely: https://www.ussd.ai/ Fehér könyv: https://github.com/USSDofficial/ussd-whitepaper-v2/blob/main/whitepaper.pdf Vásárolj most USSD tokent!

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Autonomous Secure Dollar (USSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 71,34K $ 71,34K $ 71,34K Teljes tokenszám: $ 71,93K $ 71,93K $ 71,93K Keringésben lévő tokenszám: $ 71,93K $ 71,93K $ 71,93K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71,34K $ 71,34K $ 71,34K Minden idők csúcspontja: $ 1,092 $ 1,092 $ 1,092 Minden idők mélypontja: $ 0,645416 $ 0,645416 $ 0,645416 Jelenlegi ár: $ 0,991714 $ 0,991714 $ 0,991714 További tudnivalók a(z) Autonomous Secure Dollar (USSD) áráról

Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Autonomous Secure Dollar (USSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USSD token élő árfolyamát!

USSD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USSD kapcsán? USSD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USSD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

