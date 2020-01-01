Automata (ATA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Automata (ATA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Automata (ATA) tokennel kapcsolatos információk Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX. Hivatalos webhely: https://www.ata.network/ Fehér könyv: https://docs.ata.network/research/lightpaper Vásárolj most ATA tokent!

Automata (ATA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Automata (ATA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 25.91M $ 25.91M $ 25.91M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 587.79M $ 587.79M $ 587.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M Minden idők csúcspontja: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Minden idők mélypontja: $ 0.0355274 $ 0.0355274 $ 0.0355274 Jelenlegi ár: $ 0.04406295 $ 0.04406295 $ 0.04406295 További tudnivalók a(z) Automata (ATA) áráról

Automata (ATA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Automata (ATA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ATA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ATA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ATA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ATA token élő árfolyamát!

ATA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ATA kapcsán? ATA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ATA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

