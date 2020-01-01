Autobahn Network (TXL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Autobahn Network (TXL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Autobahn Network (TXL) tokennel kapcsolatos információk The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network. Hivatalos webhely: https://www.autobahn.network/ Vásárolj most TXL tokent!

Autobahn Network (TXL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Autobahn Network (TXL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.35K $ 12.35K $ 12.35K Teljes tokenszám: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 127.12M $ 127.12M $ 127.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 58.27K $ 58.27K $ 58.27K Minden idők csúcspontja: $ 0.812598 $ 0.812598 $ 0.812598 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Autobahn Network (TXL) áráról

Autobahn Network (TXL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Autobahn Network (TXL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TXL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TXL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TXL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TXL token élő árfolyamát!

TXL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TXL kapcsán? TXL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TXL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

