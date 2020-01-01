Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Atlantis AQUA Token (AQUA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Atlantis AQUA Token (AQUA) tokennel kapcsolatos információk Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Hivatalos webhely: https://www.atlantisprotocol.so/ Vásárolj most AQUA tokent!

Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Atlantis AQUA Token (AQUA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 247.40K $ 247.40K $ 247.40K Teljes tokenszám: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 365.29K $ 365.29K $ 365.29K Minden idők csúcspontja: $ 0.680278 $ 0.680278 $ 0.680278 Minden idők mélypontja: $ 0.127868 $ 0.127868 $ 0.127868 Jelenlegi ár: $ 0.128099 $ 0.128099 $ 0.128099 További tudnivalók a(z) Atlantis AQUA Token (AQUA) áráról

Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Atlantis AQUA Token (AQUA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AQUA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AQUA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AQUA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AQUA token élő árfolyamát!

AQUA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AQUA kapcsán? AQUA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AQUA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

