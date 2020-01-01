ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokennel kapcsolatos információk Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Hivatalos webhely: https://asynchronus.ai Fehér könyv: https://www.asynchronus.ai/whitepaper Vásárolj most ASYNC tokent!

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 554.14K $ 554.14K $ 554.14K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 654.16M $ 654.16M $ 654.16M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 847.10K $ 847.10K $ 847.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.00452434 $ 0.00452434 $ 0.00452434 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0008471 $ 0.0008471 $ 0.0008471 További tudnivalók a(z) ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) áráról

ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASYNC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASYNC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASYNC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASYNC token élő árfolyamát!

