ASYM (ASYM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ASYM (ASYM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ASYM (ASYM) tokennel kapcsolatos információk ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi Hivatalos webhely: https://www.asym.info/ Fehér könyv: https://www.asym.info/whitepaper Vásárolj most ASYM tokent!

ASYM (ASYM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ASYM (ASYM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Teljes tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Minden idők csúcspontja: $ 0.01032666 $ 0.01032666 $ 0.01032666 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00117705 $ 0.00117705 $ 0.00117705 További tudnivalók a(z) ASYM (ASYM) áráról

ASYM (ASYM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ASYM (ASYM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASYM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASYM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASYM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASYM token élő árfolyamát!

ASYM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASYM kapcsán? ASYM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ASYM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

