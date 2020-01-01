Ampleforth (AMPL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ampleforth (AMPL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ampleforth (AMPL) tokennel kapcsolatos információk Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it's price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder's wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin. Hivatalos webhely: https://www.ampleforth.org/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1I-NmSnQ6E7wY1nyouuf-GuDdJWNCnJWl/view

Ampleforth (AMPL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ampleforth (AMPL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.38M $ 24.38M $ 24.38M Teljes tokenszám: $ 20.93M $ 20.93M $ 20.93M Keringésben lévő tokenszám: $ 19.47M $ 19.47M $ 19.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.19M $ 26.19M $ 26.19M Minden idők csúcspontja: $ 4.07 $ 4.07 $ 4.07 Minden idők mélypontja: $ 0.155869 $ 0.155869 $ 0.155869 Jelenlegi ár: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 További tudnivalók a(z) Ampleforth (AMPL) áráról

Ampleforth (AMPL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ampleforth (AMPL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AMPL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AMPL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AMPL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AMPL token élő árfolyamát!

AMPL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AMPL kapcsán? AMPL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

