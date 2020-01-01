Alanyaspor Fan Token (ALA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Alanyaspor Fan Token (ALA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Alanyaspor Fan Token (ALA) tokennel kapcsolatos információk Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once in a lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform include some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few. Fan Tokens are minted on an EVM compatiable permissioned sidechain called Chiliz Chain. Chiliz Chain does not currently require any transaction fee, making the sending and receiving of Fan Tokens fast and inexpensive. Hivatalos webhely: https://socios.com Vásárolj most ALA tokent!

Alanyaspor Fan Token (ALA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Alanyaspor Fan Token (ALA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 88.91K $ 88.91K $ 88.91K Teljes tokenszám: $ 3.00M $ 3.00M $ 3.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 140.39K $ 140.39K $ 140.39K Minden idők csúcspontja: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Minden idők mélypontja: $ 0.02911178 $ 0.02911178 $ 0.02911178 Jelenlegi ár: $ 0.04679427 $ 0.04679427 $ 0.04679427 További tudnivalók a(z) Alanyaspor Fan Token (ALA) áráról

Alanyaspor Fan Token (ALA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Alanyaspor Fan Token (ALA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ALA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ALA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALA token élő árfolyamát!

ALA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ALA kapcsán? ALA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ALA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

