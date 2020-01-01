Akio (AKIO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Akio (AKIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Akio (AKIO) tokennel kapcsolatos információk Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe. Hivatalos webhely: https://akio.one Fehér könyv: https://akio.one/whitepaper Vásárolj most AKIO tokent!

Akio (AKIO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Akio (AKIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.25M $ 2.25M $ 2.25M Teljes tokenszám: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M Keringésben lévő tokenszám: $ 985.79M $ 985.79M $ 985.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Minden idők csúcspontja: $ 0.02464502 $ 0.02464502 $ 0.02464502 Minden idők mélypontja: $ 0.00225101 $ 0.00225101 $ 0.00225101 Jelenlegi ár: $ 0.00227907 $ 0.00227907 $ 0.00227907 További tudnivalók a(z) Akio (AKIO) áráról

Akio (AKIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Akio (AKIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AKIO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AKIO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AKIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AKIO token élő árfolyamát!

