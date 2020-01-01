Akio (AKIO) tokenomikai adatai

Akio (AKIO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Akio (AKIO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Akio (AKIO) tokennel kapcsolatos információk

Akio is a next-generation Web3 entertainment ecosystem built on the Solana blockchain, combining gaming, NFTs, AI, storytelling, and digital collectibles. Inspired by the Eternal Warrior: Akio narrative, the platform offers a cross-media experience through a 3D game, animated series, comics, AI-powered character interactions, and NFT-driven utility. Akio empowers users with true digital ownership, community governance via DAO, and real-world utility through 3D-printable collectibles and token-based access. Designed to engage gamers, anime fans, and NFT collectors, Akio merges immersive content with blockchain infrastructure to build a fully integrated, decentralized entertainment universe.

Hivatalos webhely:
https://akio.one
Fehér könyv:
https://akio.one/whitepaper

Akio (AKIO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Akio (AKIO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M
Teljes tokenszám:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 985.79M
$ 985.79M$ 985.79M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.02464502
$ 0.02464502$ 0.02464502
Minden idők mélypontja:
$ 0.00225101
$ 0.00225101$ 0.00225101
Jelenlegi ár:
$ 0.00227907
$ 0.00227907$ 0.00227907

Akio (AKIO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Akio (AKIO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó AKIO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező AKIO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) AKIO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AKIO token élő árfolyamát!

AKIO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AKIO kapcsán? AKIO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

