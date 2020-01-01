AI Virtual Agents (AIVIA) tokenomikai adatai
AI Virtual Agents (AIVIA) tokennel kapcsolatos információk
$AIVIA is the cryptocurrency powering the AI Virtual Agents ecosystem, currently built on Solana, with future support planned for BASE and BNB Smart Chain to enable multi-chain compatibility.
The platform integrates an AI Agent Marketplace that aggregates various AI virtual agents tailored to industries like healthcare, finance, and e-commerce. It allows businesses to automate workflows and enhance customer interactions, while developers can create and monetize innovative AI solutions. Core features include cross-chain operability, tools for onboarding new agents, and a training hub to refine agent performance, incentivized by $AIVIA rewards. The project aims to revolutionize AI-driven interactions across industries with seamless blockchain integration and advanced developer tools.
AI Virtual Agents (AIVIA) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AI Virtual Agents (AIVIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
AI Virtual Agents (AIVIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) AI Virtual Agents (AIVIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIVIA tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező AIVIA token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) AIVIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIVIA token élő árfolyamát!
AIVIA árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIVIA kapcsán? AIVIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.