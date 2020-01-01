AGENT (AGENT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AGENT (AGENT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AGENT (AGENT) tokennel kapcsolatos információk Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team. Hivatalos webhely: https://fluxpointstudios.com Fehér könyv: https://docs.fluxpointstudios.com/proof-of-inference-litepaper-v0.2 Vásárolj most AGENT tokent!

AGENT (AGENT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AGENT (AGENT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Minden idők csúcspontja: $ 0.01706934 $ 0.01706934 $ 0.01706934 Minden idők mélypontja: $ 0.0025891 $ 0.0025891 $ 0.0025891 Jelenlegi ár: $ 0.00428559 $ 0.00428559 $ 0.00428559 További tudnivalók a(z) AGENT (AGENT) áráról

AGENT (AGENT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AGENT (AGENT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AGENT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AGENT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AGENT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AGENT token élő árfolyamát!

AGENT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AGENT kapcsán? AGENT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AGENT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

