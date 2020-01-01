Agent Zero ($WSB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Agent Zero ($WSB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Agent Zero ($WSB) tokennel kapcsolatos információk Agent Zero is a tokenized AI Agent, that is finely tuned in art and personality, who is able to post autonomously to social media channels, and later execute trades. Agent Zero is the first major partnership with VC backed creator.bid in order to create a new wave of smart agents for the new AI meta. These agents tuned models will also facilitate anyone to freely create tokenized agents based upon a finely tuned model of agent Zero Hivatalos webhely: https://www.zerotech.ai/ Vásárolj most $WSB tokent!

Agent Zero ($WSB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Agent Zero ($WSB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 93.34K $ 93.34K $ 93.34K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 93.34K $ 93.34K $ 93.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.219728 $ 0.219728 $ 0.219728 Minden idők mélypontja: $ 0.0031584 $ 0.0031584 $ 0.0031584 Jelenlegi ár: $ 0.00444491 $ 0.00444491 $ 0.00444491 További tudnivalók a(z) Agent Zero ($WSB) áráról

Agent Zero ($WSB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Agent Zero ($WSB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $WSB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $WSB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $WSB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $WSB token élő árfolyamát!

$WSB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $WSB kapcsán? $WSB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $WSB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

