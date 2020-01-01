Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Agent YP by Virtuals (AIYP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Agent YP by Virtuals (AIYP) tokennel kapcsolatos információk AgentYP is an AI Agent project created by an influential creator of the web3 gaming space, YellowPanther. AgentYP's purpose is to be an autonomous agent that provides accurate and concise information about the web3 gaming space based on accurate sets of data and inputs. AgentYP ultimately aims to exist in different web3 games as an AI NPC that will give users a personalized experience. AgentYP's vision is to empower creators, developers, and gamers by contributing invaluable insights, tools, and enhancements that elevate the Web3 Gaming landscape. Hivatalos webhely: https://app.virtuals.io/virtuals/14722 Vásárolj most AIYP tokent!

Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Agent YP by Virtuals (AIYP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 762.08K $ 762.08K $ 762.08K Teljes tokenszám: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.03M $ 999.03M $ 999.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 762.08K $ 762.08K $ 762.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.02600732 $ 0.02600732 $ 0.02600732 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00076282 $ 0.00076282 $ 0.00076282 További tudnivalók a(z) Agent YP by Virtuals (AIYP) áráról

Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Agent YP by Virtuals (AIYP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIYP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIYP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIYP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIYP token élő árfolyamát!

AIYP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIYP kapcsán? AIYP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIYP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

