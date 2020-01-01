yfii finance (YFII) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) yfii finance (YFII) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

yfii finance (YFII) tokennel kapcsolatos információk Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken. Hivatalos webhely: https://dfi.money/#/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83 Vásárolj most YFII tokent!

yfii finance (YFII) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) yfii finance (YFII) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M Teljes tokenszám: $ 39.38K $ 39.38K $ 39.38K Keringésben lévő tokenszám: $ 38.60K $ 38.60K $ 38.60K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M Minden idők csúcspontja: $ 9,350 $ 9,350 $ 9,350 Minden idők mélypontja: $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 $ 56.534854554921544 Jelenlegi ár: $ 84.42 $ 84.42 $ 84.42 További tudnivalók a(z) yfii finance (YFII) áráról

yfii finance (YFII) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) yfii finance (YFII) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó YFII tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező YFII token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) YFII tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YFII token élő árfolyamát!

A(z) YFII vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) yfii finance (YFII) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) YFII megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz YFII tokent a MEXC-n!

yfii finance (YFII) árelőzményei A felhasználók a(z) YFII árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) YFII árelőzményeivel!

YFII árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YFII kapcsán? YFII-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) YFII tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

