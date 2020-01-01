yfii finance (YFII) tokenomikai adatai

yfii finance (YFII) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) yfii finance (YFII) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

yfii finance (YFII) tokennel kapcsolatos információk

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

Hivatalos webhely:
https://dfi.money/#/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa1d0E215a23d7030842FC67cE582a6aFa3CCaB83

yfii finance (YFII) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) yfii finance (YFII) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M
Teljes tokenszám:
$ 39.38K
$ 39.38K$ 39.38K
Keringésben lévő tokenszám:
$ 38.60K
$ 38.60K$ 38.60K
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M
Minden idők csúcspontja:
$ 9,350
$ 9,350$ 9,350
Minden idők mélypontja:
$ 56.534854554921544
$ 56.534854554921544$ 56.534854554921544
Jelenlegi ár:
$ 84.42
$ 84.42$ 84.42

yfii finance (YFII) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) yfii finance (YFII) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó YFII tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező YFII token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) YFII tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) YFII token élő árfolyamát!

A(z) YFII vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) yfii finance (YFII) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) YFII megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

yfii finance (YFII) árelőzményei

A felhasználók a(z) YFII árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

YFII árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) YFII kapcsán? YFII-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.