Polytrade (TRADE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Polytrade (TRADE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Polytrade (TRADE) tokennel kapcsolatos információk POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Hivatalos webhely: https://polytrade.finance Fehér könyv: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Vásárolj most TRADE tokent!

Polytrade (TRADE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Polytrade (TRADE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.44M $ 11.44M $ 11.44M Minden idők csúcspontja: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Minden idők mélypontja: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Jelenlegi ár: $ 0.11439 $ 0.11439 $ 0.11439 További tudnivalók a(z) Polytrade (TRADE) áráról

Polytrade (TRADE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Polytrade (TRADE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRADE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRADE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRADE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRADE token élő árfolyamát!

A(z) TRADE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Polytrade (TRADE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TRADE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TRADE tokent a MEXC-n!

Polytrade (TRADE) árelőzményei A felhasználók a(z) TRADE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TRADE árelőzményeivel!

TRADE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRADE kapcsán? TRADE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRADE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

