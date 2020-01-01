Streamflow (STREAM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Streamflow (STREAM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Streamflow (STREAM) tokennel kapcsolatos információk Streamflow is a secure, easy-to-use, and powerful token infrastructure for creating and distributing tokens from creation through maturity. Streamflow's product suite includes features such as: crypto-native payroll. no-code, large-scale (vested) airdrops. token vesting. token locks (and LP locks). community dashboards. SPL token staking. launchpad (coming soon). digital assets secondary marketplace (coming soon). Hivatalos webhely: https://streamflow.finance/ Fehér könyv: https://docs.streamflow.finance/en/collections/10409064-litepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/STREAMribRwybYpMmSYoCsQUdr6MZNXEqHgm7p1gu9M Vásárolj most STREAM tokent!

Streamflow (STREAM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Streamflow (STREAM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.90M $ 6.90M $ 6.90M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 135.08M $ 135.08M $ 135.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 51.09M $ 51.09M $ 51.09M Minden idők csúcspontja: $ 0.3504 $ 0.3504 $ 0.3504 Minden idők mélypontja: $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 $ 0.017016157885463627 Jelenlegi ár: $ 0.05109 $ 0.05109 $ 0.05109 További tudnivalók a(z) Streamflow (STREAM) áráról

Streamflow (STREAM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Streamflow (STREAM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STREAM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STREAM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STREAM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STREAM token élő árfolyamát!

A(z) STREAM vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Streamflow (STREAM) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) STREAM megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz STREAM tokent a MEXC-n!

Streamflow (STREAM) árelőzményei A felhasználók a(z) STREAM árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) STREAM árelőzményeivel!

STREAM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STREAM kapcsán? STREAM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STREAM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!