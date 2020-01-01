SOLVEX (SOLVEX) tokenomikai adatai

SOLVEX (SOLVEX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SOLVEX (SOLVEX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
SOLVEX (SOLVEX) tokennel kapcsolatos információk

Solvex the project aims to offer much more than privacy, adapting to this transformation in blockchain technology and creating a broader range of use cases. The strong infrastructure of Privapp Network and its user base of over 10,000 holders give Solvex a significant advantage in this transformation. Solvex simplifies the complexity of blockchain technology, turning it into a user-friendly structure, and in doing so, is establishing an accessible, regulation-compliant ecosystem for everyone. The core mission of Solvex is to combine all the advantages offered by blockchain with ease of use, providing people with a reliable, practical, and innovative experience—thereby building a strong bridge between the blockchain world and the real world.

Hivatalos webhely:
https://solvex.network/
Fehér könyv:
https://solvex-network.gitbook.io/whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8c47fcbcf4fc23f57b59527a96ee3b0944c3946c

SOLVEX (SOLVEX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SOLVEX (SOLVEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.35M
$ 1.35M
Teljes tokenszám:
$ 50.00M
$ 50.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 49.53M
$ 49.53M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 1.37M
$ 1.37M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.492
$ 0.492
Minden idők mélypontja:
$ 0.002923721992189495
$ 0.002923721992189495
Jelenlegi ár:
$ 0.0273
$ 0.0273

SOLVEX (SOLVEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) SOLVEX (SOLVEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SOLVEX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SOLVEX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SOLVEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SOLVEX token élő árfolyamát!

A(z) SOLVEX vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) SOLVEX (SOLVEX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SOLVEX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

SOLVEX (SOLVEX) árelőzményei

A felhasználók a(z) SOLVEX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SOLVEX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SOLVEX kapcsán? SOLVEX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.