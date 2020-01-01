Scotty Beam (SCOTTY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Scotty Beam (SCOTTY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Scotty Beam (SCOTTY) tokennel kapcsolatos információk

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Hivatalos webhely:
https://scottybeam.io/
Fehér könyv:
https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/

Scotty Beam (SCOTTY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Scotty Beam (SCOTTY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 161.88K
Teljes tokenszám:
$ 750.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 460.67M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 263.55K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.2485
Minden idők mélypontja:
$ 0.000265989418436096
Jelenlegi ár:
$ 0.0003514
Scotty Beam (SCOTTY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Scotty Beam (SCOTTY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó SCOTTY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező SCOTTY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) SCOTTY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SCOTTY token élő árfolyamát!

A(z) SCOTTY vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Scotty Beam (SCOTTY) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) SCOTTY megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

Scotty Beam (SCOTTY) árelőzményei

A felhasználók a(z) SCOTTY árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

SCOTTY árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SCOTTY kapcsán? SCOTTY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.